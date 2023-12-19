«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению
В ВСУ заявили, что придется оставить позиции и перейти к обороне
Фото: REUTERS
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Провал планов киевского режима признают и в рядах армии. Что думают об этом сами боевики?
Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) позывным Арти Грин признался в неудачах контрнаступления, из-за чего придется оставить позиции и перейти к обороне. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника», — сказал Грин.
Теперь же, по словам боевика, армии Украины для минимизации потерь придется отступить с плацдарма на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ продолжают нести существенные потери, в связи с чем перебросили под Донецк дополнительные резервы.
- 16 дек
- «Забыли нас спросить»: полковник дал прогноз новому контрнаступлению ВСУ
- 16 дек
- Новая попытка: Киев готовится к еще одному контрнаступлению
- 14 дек
- «Имейте в виду»: на Украине пришли в ярость из-за вопроса о ВСУ
- 14 дек
- Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»
- 14 дек
- Путин назвал потери ВСУ в технике в ходе контрнаступления
- 12 дек
- «Надежды были»: в Киеве разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
- 12 дек
- Запад не ожидал: названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ
- 10 дек
- «Работа была плотная, но мы справились»: что происходит на запорожском направлении в зоне СВО
- 10 дек
- Пиар-стратегия «найди крайнего»: почему провалилось украинское контрнаступление
- 6 дек
- «У нас есть цели»: власти Украины раскрыли «боевые» планы на 2024 год
Читайте также
100%
0.72 98.76
0.34
Нашли ошибку?