«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 67 0

В ВСУ заявили, что придется оставить позиции и перейти к обороне

«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению

Фото: REUTERS

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Провал планов киевского режима признают и в рядах армии. Что думают об этом сами боевики?

Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) позывным Арти Грин признался в неудачах контрнаступления, из-за чего придется оставить позиции и перейти к обороне. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника», — сказал Грин.

Теперь же, по словам боевика, армии Украины для минимизации потерь придется отступить с плацдарма на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ продолжают нести существенные потери, в связи с чем перебросили под Донецк дополнительные резервы.

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