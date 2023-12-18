Лавины с крыш: что происходит в Петербурге на фоне смерти дворника от падения льдины

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Дворник умер в Петербурге после падения глыбы льда

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Найти виновника и ответственного за компенсацию ущерба непросто.

В центральной части России из-за резкого потепления снег сходит с крыш лавиной. Сосульки посыпались на людей и припаркованные машины.

В Петербурге глыба льда убила 31-летнего дворника. От падения сосулек пострадали минимум четыре человека.

За сутки помяты 17 машин: разбиты стекла, поцарапаны и вдавлены багажники. При этом найти виновника и ответственного за компенсацию ущерба непросто: за каждый участок улицы, дома и даже подъезда порой отвечают разные юридические и физические лица.

«Если мы обратим внимание, поднимем голову наверх, у нас имеют место быть застекленные балконы наших жильцов, которые регулярно — каждую зиму — получают от нас уведомления о необходимости самостоятельно очищать их. Но вот эти балконы — не проектные», — говорит председатель правления ЖСК Зоя Красикова.

Особенно востребованы сейчас промышленные альпинисты. На улицах Петербурга работает почти 900 единиц техники и около тысячи дворников, однако на тротуарах все равно скользко, мокро и грязно — травмпункты переполнены.

Ранее 5-tv.ru писал, какие опасности таят гигантские сосульки на крышах.

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