В Ростовской области возбудили дело после угроз семье погибшего бойца Рудакова

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как семье российского военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в ДНР, начали поступать звонки и сообщения с угрозами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Сейчас полиция Батайска устанавливает личности злоумышленников, а ситуация находится на личном контроле начальника ростовского Главка Олега Агаркова. По предварительным данным, угрозы поступают с территории Украины.

История участника спецоперации Романа Рудакова стала известна после того, как в Марьинке были обнаружены тела российских военнослужащих. На кирпиче на стене здания солдаты РФ нашли послание: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шойгу поручил выполнить просьбу погибшего бойца Рудакова позаботиться о его семье.