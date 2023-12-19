В Ростовской области возбудили дело после угроз семье погибшего бойца Рудакова

Мобилизованный солдат ВС РФ погиб в ДНР. Его последней просьбой было позаботиться о маме и сестре.
Фото: 5-tv.ru
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В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как семье российского военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в ДНР, начали поступать звонки и сообщения с угрозами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Сейчас полиция Батайска устанавливает личности злоумышленников, а ситуация находится на личном контроле начальника ростовского Главка Олега Агаркова. По предварительным данным, угрозы поступают с территории Украины.
История участника спецоперации Романа Рудакова стала известна после того, как в Марьинке были обнаружены тела российских военнослужащих. На кирпиче на стене здания солдаты РФ нашли послание: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шойгу поручил выполнить просьбу погибшего бойца Рудакова позаботиться о его семье.
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