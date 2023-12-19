Путин: все планы Запада разбились о мужество нашего солдата

Президент вручил награды после расширенного заседания коллегии Минобороны. Как отметил Владимир Путин, выступая на совещании, все планы Запада разбились о мужество нашего солдата.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, хотя Соединенные Штаты все время пугают этим мир.

Несмотря на мощную поддержку Киева со стороны НАТО, наша армия владеет инициативой и, по сути, делает в зоне СВО то, что считает нужным. О военных итогах года — корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.