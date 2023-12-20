Артиллерийская дуэль: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры мощного удара САУ «Акации» по позициям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы не оставляют украинским националистам ни единого шанса на успех на поле боя.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Штурмовик Су-25
На этих кадрах — работа экипажей штурмовой авиации на краснолиманском направлении. Армейские летчики уничтожили скопление живой силы и легкобронированную технику противника, нанеся удар неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8.
«Каждый день работаем над тем, чтобы приближать поставленные цели СВО. Победа будет за нами!» — рассказал о выполнении задачи пилот Су-25 с позывным «Малой».
САУ «Акация»
А на этих кадрах уже показана работа расчета самоходной гаубицы. Артиллеристы уничтожили на краснолиманском направлении
уничтожили огневые средства ВСУ. Успешное поражение цели было зафиксировано оператором беспилотника.
«Работа ответственная, необходимо наводить орудие очень точно. Поступают координаты, я навожусь, заряжающий заряжает, и стреляю», — рассказал наводчик САУ «Акация» с позывным «Компас».
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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