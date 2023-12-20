На позиции: минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного

Нашим бойцам для уничтожения позиции противника хватает пары выстрелов.

На южно-донецком направлении спецоперации успешно действуют российские штурмовые отряды. Их действия поддерживают подразделения минометчиков. Несмотря на густой туман, расчеты аккуратно наводятся на цели, с высокой точностью поражая опорные пункты боевиков. За действиями бойцов наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Окрестности Урожайного. Мы вместе с минометчиками 36-й армии группировки «Восток» приближаемся к передовой. Бойцы выбирают позицию, между делом рассуждают о ситуации на южно-донецком фронте.

«Стабильная, но напряженная. У них боеприпасов меньше стало», — говорит один из бойцов.

Это значительно облегчает задачу нашим передовым группам, которые постепенно переходят в наступление, сминая опорники ВСУ в южной части Урожайного под прикрытием наших минометных подразделений, которые уже наизусть знают слабые места в обороне противника.

Над южно-донецким фронтом туманная завеса. Воздушная корректировка в такую погоду невозможна, но в данном случает она и не нужна. Работа — по данным разведки и пехоты.

«Видно, какой туман на южно-донецком фронте. Но это никак не влияет на работу. Удары (ведутся. — Прим. ред.) по заранее известным данным», — говорит боец.

На подготовку — пара минут. Миномет на позиции и готов стрелять. Сейчас работа точечная. Для поражения опорного пункта хватило всего пары выстрелов. Интенсивность работы на этом участке фронта зависит от задач и целей. Они постоянно меняются.

В такую погоду вражеские беспилотники — бессильны. Но расчет все равно работает очень быстро. Привычка и боевой опыт. Миномет 120-мм не зря прозвали кочующим. Сейчас расчету нужно быстро сменить позицию. Появилась новая цель. Бойцы нас сразу предупреждают — времени будет еще меньше. Место пристреленное.

Через пару часов обнадеживающие данные разведки — опорный пункт уничтожен. Пехота в эти минуты продвигается вперед и крупнокалиберные минометы на этом участке фронта прокладывают войскам безопасный маршрут, уничтожая бронетехнику и ракетные батареи противник. Одним словом, все что представляет угрозу для наших войск.