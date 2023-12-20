На позиции: минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного

Эфирная новость 19 0

Российские минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного

На позиции: минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Нашим бойцам для уничтожения позиции противника хватает пары выстрелов.

На южно-донецком направлении спецоперации успешно действуют российские штурмовые отряды. Их действия поддерживают подразделения минометчиков. Несмотря на густой туман, расчеты аккуратно наводятся на цели, с высокой точностью поражая опорные пункты боевиков. За действиями бойцов наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Окрестности Урожайного. Мы вместе с минометчиками 36-й армии группировки «Восток» приближаемся к передовой. Бойцы выбирают позицию, между делом рассуждают о ситуации на южно-донецком фронте.

«Стабильная, но напряженная. У них боеприпасов меньше стало», — говорит один из бойцов.

Это значительно облегчает задачу нашим передовым группам, которые постепенно переходят в наступление, сминая опорники ВСУ в южной части Урожайного под прикрытием наших минометных подразделений, которые уже наизусть знают слабые места в обороне противника.

Над южно-донецким фронтом туманная завеса. Воздушная корректировка в такую погоду невозможна, но в данном случает она и не нужна. Работа — по данным разведки и пехоты.

«Видно, какой туман на южно-донецком фронте. Но это никак не влияет на работу. Удары (ведутся. — Прим. ред.) по заранее известным данным», — говорит боец.

На подготовку — пара минут. Миномет на позиции и готов стрелять. Сейчас работа точечная. Для поражения опорного пункта хватило всего пары выстрелов. Интенсивность работы на этом участке фронта зависит от задач и целей. Они постоянно меняются.

В такую погоду вражеские беспилотники — бессильны. Но расчет все равно работает очень быстро. Привычка и боевой опыт. Миномет 120-мм не зря прозвали кочующим. Сейчас расчету нужно быстро сменить позицию. Появилась новая цель. Бойцы нас сразу предупреждают — времени будет еще меньше. Место пристреленное.

Через пару часов обнадеживающие данные разведки — опорный пункт уничтожен. Пехота в эти минуты продвигается вперед и крупнокалиберные минометы на этом участке фронта прокладывают войскам безопасный маршрут, уничтожая бронетехнику и ракетные батареи противник. Одним словом, все что представляет угрозу для наших войск.

Тема:
Спецоперация
19 дек
«Чтобы штаны не спадали»: зачем Зеленский пытается вселить ложные надежды украинцам
19 дек
Командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев
19 дек
В Донецке под удары ВСУ попали школа, больница и жилая многоэтажка
19 дек
Владимир Путин о защите интересов России: «Пойдем до конца»
19 дек
Путин: все планы Запада разбились о мужество нашего солдата
19 дек
Первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО проходит в Москве
19 дек
Владимир Путин: «Мы не можем вести себя, как эти временщики на Украине»
19 дек
«Надежды не сбылись»: на Украине заявили об отчаянии из-за разгрома ВСУ
19 дек
«Пока держат оборону»: генерал ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя
19 дек
«Знаю настрой»: Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО
+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:28
«Признана банкротом»: из-за чего актрису Федосееву-Шукшину гонят из квартиры в Финляндии
5:13
На позиции: минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного
4:57
На круги своя: когда в Москву и Петербург вернется зима
4:43
Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах
4:28
Одним польза, другим угроза: кому категорически нельзя селедку
4:15
Полный слюнообмен: какие болезни можно подхватить при курении кальяна

Сейчас читают

Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам