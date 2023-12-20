Одного из избивших ветерана спецоперации в Петербурге заключили под стражу
Судьба второго будет решена позднее, поскольку на прошедшем заседании ему резко стало плохо.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Следственный комитет переквалифицировал дело об избиении в Петербурге инвалида и участника специальной операции. Первоначально речь шла о хулиганстве, а теперь о покушении на убийство.
А петербургский суд уже арестовал одного из подозреваемых на два месяца. И второму продлил срок задержания на 72 часа, в какой-то момент ему стало плохо. Позже состоится еще одно заседание, посвященное его судьбе.
По версии следствия, двое мужчин жестоко избили участника спецоперации, который сделал им замечание о неправильной парковке автомобиля. Не остановило их и то, что потерпевший был без руки.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкальском крае несколько нетрезвых посетителей кафе избили участника военной спецоперации на Украине.
- 20 дек
- Балицкий рассказал о ситуации на запорожском направлении: «Противник выдохся»
- 20 дек
- Артиллерийская дуэль: лучшее видео из зоны СВО за день
- 20 дек
- На позиции: минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного
- 19 дек
- «Чтобы штаны не спадали»: зачем Зеленский пытается вселить ложные надежды украинцам
- 19 дек
- Командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев
- 19 дек
- В Донецке под удары ВСУ попали школа, больница и жилая многоэтажка
- 19 дек
- Владимир Путин о защите интересов России: «Пойдем до конца»
- 19 дек
- Путин: все планы Запада разбились о мужество нашего солдата
- 19 дек
- Первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО проходит в Москве
- 19 дек
- Владимир Путин: «Мы не можем вести себя, как эти временщики на Украине»
Читайте также
100%
-0.33 98.58
-0.18
Нашли ошибку?