Одного из избивших ветерана спецоперации в Петербурге заключили под стражу

Следственный комитет переквалифицировал дело об избиении в Петербурге инвалида и участника специальной операции. Первоначально речь шла о хулиганстве, а теперь о покушении на убийство.

А петербургский суд уже арестовал одного из подозреваемых на два месяца. И второму продлил срок задержания на 72 часа, в какой-то момент ему стало плохо. Позже состоится еще одно заседание, посвященное его судьбе.

По версии следствия, двое мужчин жестоко избили участника спецоперации, который сделал им замечание о неправильной парковке автомобиля. Не остановило их и то, что потерпевший был без руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкальском крае несколько нетрезвых посетителей кафе избили участника военной спецоперации на Украине.