«Трагедия или катастрофа?» — на Украине бьют тревогу из-за состояния энергорынка

|
Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Депутат Рады Кучеренко: оценки состояния энергорынка Украины вгоняют в ступор

«Трагедия или катастрофа?» — на Украине бьют тревогу из-за состояния энергорынка

Фото: www.globallookpress.com / Luis Soto

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Пока европейские и украинские чиновники заявляют об успехах в сфере энергетики, профессионалы говорят о тревожном состоянии этого сектора.

Оценки экспертов из Украины о состоянии энергорынка страны вгоняют в ступор. Об этом заявил на странице в соцсетях депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

«В контексте как сегодняшней пресс-конференции (президента Незалежной Владимира Зеленского. — Прим. ред.), так и последних „успехов“ в евроинтеграционном процессе и так называемых успешных реформ приведу один простой пример», — написал он.

Читайте также

«Страшнее предыдущей»: Украине грозит новая беда

Кучеренко привел слова украинского энергетика Юрия Саквы про то, что уже пятый год подряд энергорынок в стране движется в сторону неконтролируемого финансового хаоса, способного разрушить технологический процесс. Это отрицательная и одновременно тревожная оценка.

Тем временем чиновники из Незалежной и Европы говорят об успехах реформы энергетического рынка. Их же суждениям, отметил депутат, верится меньше, чем словам Саквы и других профессионалов. Они кардинально отличаются. Причем аналогичная ситуация складывается и в других «секторах».

«И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор… Трагедия ли это или катастрофа?! Нет — пожалуй, нет! Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей „готовности“?! Точно — нет! Сознательно ли это делается?! Ответ ищите сами!» — подчеркнул Кучеренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зима и трейдеры осушают украинские хранилища с газом. Так, за декабрь европейцы вернули себе почти 252 миллиона кубометров, но и жители Украины потребляют не меньше.

Тема:
Спецоперация
20 дек
«Будем судить по делам»: как Зеленский оценивает поддержку от Германии
20 дек
«Фронт рухнет»: названы сроки окончания военного сопротивления ВСУ
20 дек
Балицкий рассказал о ситуации на запорожском направлении: «Противник выдохся»
20 дек
Артиллерийская дуэль: лучшее видео из зоны СВО за день
20 дек
Одного из избивших ветерана спецоперации в Петербурге заключили под стражу
20 дек
На позиции: минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного
19 дек
«Чтобы штаны не спадали»: зачем Зеленский пытается вселить ложные надежды украинцам
19 дек
Командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев
19 дек
В Донецке под удары ВСУ попали школа, больница и жилая многоэтажка
19 дек
Владимир Путин о защите интересов России: «Пойдем до конца»
+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

10:00
Под грифом «Секретно»: как работают российские разведчики за рубежом
9:39
Подсолнух на флаге Киргизии сменится солнцем
9:27
Япония сократила экспорт в Россию более чем на 60%
9:16
Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства
9:02
«Трагедия или катастрофа?» — на Украине бьют тревогу из-за состояния энергорынка
8:51
Исторический рейс: первый в России беспилотный паром вышел в море

Сейчас читают

Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам