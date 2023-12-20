Пока европейские и украинские чиновники заявляют об успехах в сфере энергетики, профессионалы говорят о тревожном состоянии этого сектора.

Оценки экспертов из Украины о состоянии энергорынка страны вгоняют в ступор. Об этом заявил на странице в соцсетях депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

«В контексте как сегодняшней пресс-конференции (президента Незалежной Владимира Зеленского. — Прим. ред.), так и последних „успехов“ в евроинтеграционном процессе и так называемых успешных реформ приведу один простой пример», — написал он.

Кучеренко привел слова украинского энергетика Юрия Саквы про то, что уже пятый год подряд энергорынок в стране движется в сторону неконтролируемого финансового хаоса, способного разрушить технологический процесс. Это отрицательная и одновременно тревожная оценка.

Тем временем чиновники из Незалежной и Европы говорят об успехах реформы энергетического рынка. Их же суждениям, отметил депутат, верится меньше, чем словам Саквы и других профессионалов. Они кардинально отличаются. Причем аналогичная ситуация складывается и в других «секторах».

«И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор… Трагедия ли это или катастрофа?! Нет — пожалуй, нет! Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей „готовности“?! Точно — нет! Сознательно ли это делается?! Ответ ищите сами!» — подчеркнул Кучеренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зима и трейдеры осушают украинские хранилища с газом. Так, за декабрь европейцы вернули себе почти 252 миллиона кубометров, но и жители Украины потребляют не меньше.