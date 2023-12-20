Не спрятаться: как российские десантники «охотятся» на пикапы ВСУ

Для ударов по целям противника бойцы используют беспилотники.

Десантники группировки войск «Днепр» устроили охоту на пикапы ВСУ. Работу расчетов FPV-дронов ВДВ в Херсонской области показало Минобороны.

На кадрах видно, как по внедорожнику с боевиками сначала бьет один беспилотник, а затем контрольный удар наносит второй дрон. Еще один коптер атакует пикап противника, спрятанный под деревом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы сроки окончания военного сопротивления ВСУ.