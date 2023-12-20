«В своем глазу бревна не видят»: двойные стандарты США по конфликтам на Украине и в Газе

Почему Запад оправдывает Израиль за то, в чем обвиняет Россию?

Белый дом сравнил конфликты на Украине и в Газе. В ходе брифинга у координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби спросили, какие доказательства нарушений Израилем международного права нужны США.

«Израильтяне не считают убийства, пытки и изнасилования мирных жителей Газы целью войны. Это не входит в их планы. Они не пытаются намеренно убивать мирных жителей», — ответил он.

Выходит, что США, находясь в состоянии гибридной войны с Россией, практически в одностороннем порядке создают правила, по которым Россию можно и нужно наказывать. Они вводят односторонние экономические санкции, применяют против россиян всевозможные ограничения и объясняют это некой агрессией.

В беседе с 5-tv.ru политолог Андрей Кошкин заявил, что на самом деле здесь нет той стандартной формы, которая бы определяла эту агрессию. По его словам, США ставят Украину в ряд с «демократическими государствами», а Россия для них — агрессор, которого надо разрушить.

«Исходя из их такой позиции, все действия, как говорится, хороши. Такие спикеры, как Кирби, олицетворяют весь дух США. Он пытается воздействовать на массовое сознание общества, объясняя, что конфликт на Украине — это виновата Россия, а вот конфликт палестино-израильский — это совсем другое», — отметил политолог.

Такой подход он назвал двойными стандартами, которыми Америка пытается расколоть весь мир. Власти уже сами не хотят соглашаться с теми правилами, которые они диктуют в одностороннем порядке для мира.

Мир хотел бы видеть новый подход — многополярность, где учитывается суверенитет каждого государства и подходы ко всем одинаковые, но США не могут с этим смириться, пытаются цепляться за позиции гегемонии.

Сколько жертв на Украине и в Газе

В беседе с 5-tv.ru политолог Игорь Никулин обратил внимание на то, что меньше чем за полтора месяца на территории Палестины были убиты 20 тысяч мирных жителей, из которых восемь тысяч — дети, шесть тысяч — старики, женщины, больные.

www.globallookpress.com / Michael Kuenne; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

«За восемь лет конфликта на Украине, если брать с событий 2014 года, не погибло столько мирных жителей, сколько их погибло в секторе Газа всего за полтора месяца. Сравнивать эти вещи просто нельзя», — заявил эксперт.

По его словам, США устраивают истерику по поводу явно постановочных кадров в Буче, но при этом упорно не замечают гибель тысяч мирных жителей в секторе Газа. Там уничтожаются исторические памятники, мечети, христианские церкви, которым более тысячи лет, но США на это закрывает глаза.

Зато Штаты очень громко кричат по поводу того, что ракета ПВО куда-то не туда залетела, и тут же заявляют о варварстве России.

«Россия работает очень скрупулезно, можно сказать, с хирургической точностью. В секторе Газа погибло больше 20 тысяч мирных жителей за полтора месяца, а на Украине столько не погибло за полтора года. Это и есть двойные стандарты, когда в чужом глазу видят соринку, а в своем не видят бревна», — подчеркнул политолог.

По его мнению, Израиль целенаправленно ведет политику геноцида, пытается изгнать более двух миллионов палестинцев. В секторе Газа уничтожено уже 60% гражданской инфраструктуры.

Единственный выход для арабского мира, считает Никулин, — это ввести санкции против Израиля, начать арестовывать имущество компаний, банков, бизнесменов. Только это заставит сесть США и Израиль за стол переговоров и все-таки признать палестинское государство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа.