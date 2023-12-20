Катя Лель о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «В другом измерении жить легче»
Катя Лель: Дмитрий «Пухляш» Красилов всегда жизнеутверждающим человеком
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
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Шоумен внезапно скончался в возрасте 29 лет.
Смерть Дмитрия «Пухляша» Красилова повергла всех в шок, но стоит помнить, что душа — бессмертна. Об этом в беседе с 5-tv.ru Катя Лель рассказала на 13-й ежегодная премия телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023»
По словам артистки, Дмитрий Красилов всегда жизнеутверждающим, светлым и очень добрым человеком, которого невозможно было увидеть без улыбки на лице. И его уход из жизни стал настоящим шоком.
«Единственное, что помогает с этим смириться — это то, что там намного легче жить, в другом измерении. Душа — бессмертна. Это единственное, что спасает», — говорит певица.
Катя Лель отметила, что видела «Пухляша» буквально несколько дней назад. Он не жаловался на здоровье и, как обычно, был настроен позитивно и доброжелательно.
Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич объявила сбор средств на похороны Красилова.
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