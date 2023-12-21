Блинкен согласен с Путиным в том, что помощь США играет важную роль для Украины
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
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Вашингтон понимает, что киевский режим без его поддержки не сможет долго существовать.
Помощь Запада играет ключевую роль в способности Украины продолжать боевые действия, признался госсекретарь США Энтони Блинкен.
«В одном и только одном я согласен с (президентом РФ Владимиром. — Прим. ред.) Путиным: продолжающаяся поддержка США имеет критически важное значение для того, чтобы украинские военные продолжали сражаться», — заявил он на пресс-конференции в Госдепартаменте.
В последнее время Украина столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. В США уже открыто заявили, что они находятся не в том положении, чтобы давать Киеву обещания. А все из-за разногласий с республиканцами, которые и блокируют дальнейшую возможность спонсировать киевский режим.
Прежде в Белом доме заявили, что в конце декабря объявят о последнем пакете военной помощи Украине, поскольку ресурсы на эти цели уже исчерпаны. Как будут обстоять дела с этим вопросом в следующем году — покажет время.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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