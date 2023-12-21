Речь идет о поступке Хельсинки во время советско-финской войны.

Украине придется признать утрату территорию в ходе российской спецоперации, чтобы урегулировать конфликт. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», — говорится в публикации.

В частности, речь идет о решении Финляндии признать утрату земель во время советско-финской войны. Украине придется поступить аналогичным образом, потому что у нее просто нет шансов вернуть территории. К тому же это поможет завершить конфликт. В противном же случае страна потеряет еще больше.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше усомнились в способности Украины противостоять России.