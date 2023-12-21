Киевский режим провалил контрнаступление и понес огромные потери.

Российская армия постоянно расширяет зоны контроля на всех направлениях спецоперации на Украине и удерживает рубежи на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

В ходе на брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году он также раскрыл потери боевиков за последние полгода. Вооруженные силы Украины (ВСУ), в том числе, лишились порядка 160 тысяч боевиков и свыше трех тысяч боевых бронемашин.

«За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трех тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета», — сказал он.

По словам Герасимова, в ходе летнего контрнаступления ВСУ ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на запорожском направлении. При этом украинские войска не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны ВС России. Ситуацию не изменили доппоставки вооружения на Украину из западных стран, а также ввод в бой стратегических резервов. Все это лишь увеличило количество потерь ВСУ.

«Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — заявил Герасимов.

Начало спецоперации России на Украине, присоединение регионов и провал контрнаступления ВСУ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление. Путин подтвердил это. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

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