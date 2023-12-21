Российские бойцы за сутки отбили 17 атак противника на донецком направлении

Киевский режим снова понес потери на донецком направлении после неудачных попыток атаковать. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались 17 раз атаковать российские позиции. Однако атаки в районах населенных пунктов Богдановка, Белая гора, Артемово, Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР) были отбиты. Поражение нанесено по живой силе и технике боевиков.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки „Акация“, две САУ „Гвоздика“, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — говорится в сводке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина собирается усилить диверсионные операции против России в 2024 году.