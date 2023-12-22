Журналисты «слили» детали переговоров Си Цзиньпина и Байдена о Тайване

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 32 0

Глава Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена о намерениях Пекина вернуть Тайвань

Журналисты «слили» детали переговоров Си Цзиньпина и Байдена о Тайване

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Многое о ситуации с островом стало известно благодаря попавшим в сеть данным переговоров двух лидеров государств.

Глава КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай намерен «вернуть» Тайвань, воссоединив территории. О подробностях планов Поднебесной стало известно из слитых в СМИ переговоров, сообщили в EADaily.

Встреча двух лидеров стран прошла месяц назад на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По некоторым мнениям, Америка демонстрирует «слабость», а Белый дом преуменьшает значение намерений Пекина. Вашингтон же возможная потеря Тайваня ввела «в истерику», отмечается в материале издания.

Ситуацию усугубляет попавшие в сеть детали переговоров Байдена и Си, что особо сильно внушает недоверие к Поднебесной. Слитые в прессу темы месячной давности из Сан-Франциско содержат в себе обещание Пекина вернуть Тайвань мирным путем, однако без точных сроков.

Антикитайская часть Конгресса США хочет ускорить поставку вооружения на остров, а также ввести новые ограничения против Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай призвал США соблюдать осторожность в словах и поступках.

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