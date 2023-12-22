Китай призвал США соблюдать осторожность в словах и поступках

Вашингтону также посоветовали не вмешиваться в ситуацию, сложившуюся вокруг Тайваня.

США должны соблюдать осторожность в словах и поступках. Об этом заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время общения по видеосвязи с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Штатов генералом Чарльзом Брауном.

«Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках», — приводит его слова пресс-служба Минобороны КНР.

Генерал еще призвал Вашингтон предпринимать реальные действия для поддержания мира и стабильности в регионе, а также в отношениях Китая и Соединенных Штатов в целом. По его словам, вопрос Тайваня является исключительно внутренним делом КНР и не терпит вмешательства со стороны.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана перебрались на Тайвань. Контакты возобновились в конце 1980-х.

США же открыто поддерживают власти Тайваня, хотя и говорят, что придерживаются принципа «одного Китая». Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Си Цзиньпин заявил о планах вернуть Тайвань.