Столтенберг признал мощь армии России в рамках СВО
Столтенберг заявил, что Россия выстроила крепкую линию обороны в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru
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О чем говорил генсек НАТО в ходе недавнего интервью?
О нехватке у ВСУ самолетов рассказал немецкой прессе и генсек НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что во многом из-за этого Украина сейчас в тяжелом положении.
В том же интервью он похвалил российскую армию. Столтенберг признал, что выстроена очень хорошо укрепленная линия обороны, которую не удалось прорвать. По словам генсека, Россия закрепилась и создала огромные минные поля, окопы и препятствия для танков в зоне проведения СВО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские десантники «охотятся» на пикапы ВСУ.
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