Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной

Наши бойцы, находящиеся на Украине, получили письма от родных.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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На российско-украинской границе впервые произошел гуманитарный взаимный обмен письмами и посылками, предназначенными для военнопленных двух стран. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем в Telegram-канале.
«Совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — объявила омбудсмен.
Омбудсмен добавила, что обмен прошел по договоренности с ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
К слову, в середине декабря президент России Владимир Путин во время беседы с лидерами фракций Госдумы заявил, что украинские военные начали массово сдаваться в плен. Он отметил также, что работа по обмену пленными идет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему провалилось украинское контрнаступление.
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