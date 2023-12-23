Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Наши бойцы, находящиеся на Украине, получили письма от родных.

Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

На российско-украинской границе впервые произошел гуманитарный взаимный обмен письмами и посылками, предназначенными для военнопленных двух стран. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем в Telegram-канале.

«Совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — объявила омбудсмен.

Омбудсмен добавила, что обмен прошел по договоренности с ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

К слову, в середине декабря президент России Владимир Путин во время беседы с лидерами фракций Госдумы заявил, что украинские военные начали массово сдаваться в плен. Он отметил также, что работа по обмену пленными идет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему провалилось украинское контрнаступление.

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Спецоперация
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