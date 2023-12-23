Российские бойцы удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки ВСУ

Сколько украинских боевиков удалось уничтожить в зоне СВО?

На купянском направлении мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

После разведки местности с помощью БПЛА российские бойцы вскрыли скопление личного состава ВСУ и передали координаты на командный пункт. Тогда мотострелки нанесли огневое поражение украинским разрозненным штурмовым группам.

«Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь», — приводятся слова командиров мотострелковой роты с позывным «Батя».

В результате российские бойцы ликвидировали малочисленную группу украинских войск и несколько мобильных средств огневой поддержки.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР.