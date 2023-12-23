Российские бойцы удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки ВСУ

Мотострелки ВС РФ удержали выгодные рубежи обороны под Купянском
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сколько украинских боевиков удалось уничтожить в зоне СВО?
На купянском направлении мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
После разведки местности с помощью БПЛА российские бойцы вскрыли скопление личного состава ВСУ и передали координаты на командный пункт. Тогда мотострелки нанесли огневое поражение украинским разрозненным штурмовым группам.
«Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь», — приводятся слова командиров мотострелковой роты с позывным «Батя».
В результате российские бойцы ликвидировали малочисленную группу украинских войск и несколько мобильных средств огневой поддержки.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР.
- 23 дек
- Прицел, выстрел! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 23 дек
- «Утопающий хватается за соломинку»: сможет ли Украина мобилизовать сбежавших из страны мужчин
- 23 дек
- Российские силы лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР
- 23 дек
- «Нам нечего стыдиться»: датский министр резко высказался об украинских беженцах
- 23 дек
- «Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО
- 23 дек
- Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной
- 22 дек
- Правда вылезает наружу: Киев уличили в замалчивании реальной ситуации на фронте
- 22 дек
- Новогодний исторический квест провели для детей участников СВО в Музее Победы
- 22 дек
- Столтенберг признал мощь армии России в рамках СВО
- 22 дек
- Артиллеристы армии России уничтожили укрепления ВСУ на кременском направлении
Читайте также
93%
0.23 101.29
0.78
Нашли ошибку?