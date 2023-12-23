В РФ открыли участки сбора подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Участники также рассказали, что вдохновляет их в работе Владимира Владимировича.
Фото, видео: Пресс-служба Общероссийского Народного фронта; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По всей России начали работу участки сбора подписей избирателей за кандидата в президенты РФ — действующего лидера Владимира Путина. Инициатором выступил Общероссийский Народный фронт.
Стартовала работа в центральном исполкоме Народного фронта в Москве. Целая очередь выстроилась из людей, поддерживающих политику главы государства.
Также сбор подписей начался в Краснодарском крае. Участники разных возрастов рассказали, что вдохновляет их в работе президента России. В частности, они отметили семейную повестку, а также заслуги Путина в становлении нашей страны, укреплении экономики РФ.
Еще одна точка открылась в Екатеринбурге. Люди приходят туда, чтобы поддержать Владимира Владимировича. Они отметили работу нашего президента, его способностью сохранять стабильность в стране, несмотря на общемировую ситуацию.
Региональный избирательный штаб поддержки Владимира Путина заработал и в Приморском крае.
Кроме того, первые две точки сбора подписей в новых российских субъектах открылись в Геническе Херсонской области. Там же, как пишет РИА Новости, открылся региональный штаб поддержки Путина. Его задачей является сделать все возможное для консолидации прогосударственных людей, патриотов РФ.
Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, трехдневное голосование позволит пойти на участок тем, кто не может это сделать за один день, например из-за работы.
21 декабря в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб Путина. Его сопредседателями стали Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открыли предвыборный штаб Владимира Путина.
- 23 дек
- Почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ
- 22 дек
- В России назвали 12-й пакет санкций ЕС попыткой давления на предвыборный процесс
- 21 дек
- Работа кипит: в Москве открыли предвыборный штаб Владимира Путина
- 21 дек
- «Мы стартуем»: когда начнется сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
- 21 дек
- Работа началась: где расположен избирательный штаб Владимира Путина
- 20 дек
- Почти 30 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах президента
- 20 дек
- Гонка начинается: на должность президента России претендуют уже 16 человек
- 19 дек
- Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом в президенты России
- 19 дек
- Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах
- 18 дек
- Путин приехал в ЦИК и подал документы для участия в выборах
Читайте также
87%
0.23 101.29
0.78
Нашли ошибку?