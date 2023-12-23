В РФ открыли участки сбора подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

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Евгения Романова
Евгения Романова 97 0

Участники также рассказали, что вдохновляет их в работе Владимира Владимировича.

Фото, видео: Пресс-служба Общероссийского Народного фронта; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

По всей России начали работу участки сбора подписей избирателей за кандидата в президенты РФ — действующего лидера Владимира Путина. Инициатором выступил Общероссийский Народный фронт.

Стартовала работа в центральном исполкоме Народного фронта в Москве. Целая очередь выстроилась из людей, поддерживающих политику главы государства.

Также сбор подписей начался в Краснодарском крае. Участники разных возрастов рассказали, что вдохновляет их в работе президента России. В частности, они отметили семейную повестку, а также заслуги Путина в становлении нашей страны, укреплении экономики РФ.

Еще одна точка открылась в Екатеринбурге. Люди приходят туда, чтобы поддержать Владимира Владимировича. Они отметили работу нашего президента, его способностью сохранять стабильность в стране, несмотря на общемировую ситуацию.

Региональный избирательный штаб поддержки Владимира Путина заработал и в Приморском крае.

Кроме того, первые две точки сбора подписей в новых российских субъектах открылись в Геническе Херсонской области. Там же, как пишет РИА Новости, открылся региональный штаб поддержки Путина. Его задачей является сделать все возможное для консолидации прогосударственных людей, патриотов РФ.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, трехдневное голосование позволит пойти на участок тем, кто не может это сделать за один день, например из-за работы.

21 декабря в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб Путина. Его сопредседателями стали Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открыли предвыборный штаб Владимира Путина.

В РФ открыли участки сбора подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

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пресс-служба Общероссийского Народного фронта

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пресс-служба Общероссийского Народного фронта

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пресс-служба Общероссийского Народного фронта

Тема:
Выборы президента России — 2024
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