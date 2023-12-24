ВСУ «обломали зубы» об оборону российских войск: итоги года в зоне СВО

Эфирная новость 101 0

Итогом года в зоне СВО стал полный провал украинского контрнаступления

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Потери у ВСУ колоссальные, прежде всего в живой силе.

Главное военное событие года: провал украинского наступления на Запорожском фронте. По данным российского Генштаба, начав атаку четвертого июня, ВСУ рассчитывали за две недели преодолеть, примерно, 80 километров российской обороны и выйти к середине месяца к Мелитополю, чтобы дальше развивать наступление на Бердянск и Мариуполь, и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Но не задалось у Киева с самого начала. Минные поля, поддержка артиллерии и авиации, а главное стойкость и мужество наших воинов не позволили противнику не то, что к Мелитополю, но дальше ближайших на своем пути сел Работино, Вербовое, Урожайное пройти.

Это считанные километры, буквально один-два километра, где-то максимум пять. И те уже давно отбиты.

При этом потери у ВСУ колоссальные, прежде всего в живой силе. За полгода с начала наступления, киевские формирования потеряли ранеными и убитыми почти 160 тысяч солдат, более трех тысяч танков и бронемашин, в том числе хваленых Leopard и Bradley, там же в полях Запорожья сгорели и остатки украинских воздушных сил.

Если проанализировать общий урон ВСУ с начала спецоперации, то можно заметить, как Киев изменил тактику ведения боевых действий: бросает в бой прежде всего пехоту, а технику жалеет. Может не разрешают западные «советники»? Но статистика вещь упрямая, провальное наступление — это 40% от общих потерь в живой силе и около 20% по видам вооружений.

«Оценивая текущую ситуацию „на земле“, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции. Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ теснят противника на купянском направлении.

Тема:
Спецоперация
24 дек
Во Франции победу Украины без поддержки Запада назвали чудом
24 дек
«Подрыв их боевого духа»: ВС РФ теснят противника на купянском направлении
24 дек
«Правила игры»: военнообязанные украинцы получат повестки даже за границей
24 дек
«Танк попросил!» — Путина восхитила просьба Героя России
24 дек
«О товарищах не забывал»: Путин рассказал о настоящих мужчинах в ВС РФ
24 дек
Российские войска поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области
24 дек
В США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО
24 дек
«Поддерживаем пехоту огнем»: ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ на южнодонецком направлении
24 дек
Последствий избежать не удастся? В США сочли ошибкой решение Японии передать ракеты Украине
23 дек
«Народный фронт» передал новогодние подарки участникам спецоперации
-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Ошибочная ставка: «коллективный Запад» проиграл в противостоянии с Россией
19:41
«Настоящий герой»: Киркоров впечатлился выходом на лед Костомарова
19:20
ВСУ «обломали зубы» об оборону российских войск: итоги года в зоне СВО
19:00
На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»
18:46
Во Франции победу Украины без поддержки Запада назвали чудом
18:31
Второе дыхание: звезды 90-х и нулевых снова завоевывают сердца россиян

Сейчас читают

Не первая жертва: подробности убийства девушки в центре Москвы
Николай Басков ликвидировал свою киностудию «Королевская гора» в Москве
Хандра или психическое расстройство: как распознать у человека депрессию
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса