«Правила игры»: военнообязанные украинцы получат повестки даже за границей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 172 0

Умеров заявил, что военнообязанные украинцы даже за границей получат повестки

«Правила игры»: военнообязанные украинцы получат повестки даже за границей

Фото: Паб Максим / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

«Приглашения» должны дойти всем гражданам призывного возраста. Соответствующий закон уже готовят в Верховной Раде.

Мобилизация на Украине коснется всех военнообязанных мужчин даже за пределами страны. Это подтвердил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в беседе с изданием «Суспiльне Новини».

Украинский министр рассказал, что в Верховной Раде уже в ближайшие дни зарегистрируют проект закона о мобилизации. Призывать будут всех украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, даже если они являются беженцами, уточнил он.

«Мы разработаем правила игры, которые дают четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну», — прокомментировал Умеров.

Он добавил, что речь идет о «справедливости», а также рассказал о своей главной задаче. Министр обороны попытается сделать все возможное и невозможное, чтобы отправить в ряды ВСУ необходимое число людей.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков. Насильно призванных украинцев без подготовки под различными предлогами забрасывают на передовую, чтобы буквально использовать людей в качестве «пушечного мяса». Об этом рассказывают все без исключения военнопленные, которые смогли выжить и попасть в расположение российских войск.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев планирует отправить на убой еще полмиллиона украинцев.

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