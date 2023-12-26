Новые ограничения: Тайвань запретит экспортировать в Россию еще 45 видов товаров

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров в РФ и Белоруссию с 25 января

Новые ограничения: Тайвань запретит экспортировать в Россию еще 45 видов товаров

Фото: www.globallookpress.com / Jose Lopes Amaral

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Санкционное давление на нашу страну возникло на фоне проведения спецоперации на Украине.

Власти Тайваня намерены расширить действующие ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба экономического ведомства острова.

Уточняется, что ограничения будут распространяется еще на 45 видов товаров. Запрет начнет действовать с 25 января 2024 года.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение об ее начале было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южная Корея ограничит поставки в Россию еще более 650 видов товаров.

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