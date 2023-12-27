Минобороны: украинские дроны уничтожены над Белгородской и Ростовской областью

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Киев планировал совершить очередную террористическую атаку при помощи БПЛА, но у ВСУ ничего не вышло.

Минобороны: украинские дроны уничтожены над Белгородской и Ростовской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два украинских беспилотника были уничтожены над территорией РФ, сообщили в Минобороны. Дроны ВСУ были уничтожены дежурными средствами ПВО.

В оборонном ведомстве отметили, что объекты были ликвидированы в небе над территориями Белгородской и Ростовской областей.

Также в МО РФ назвали атаку Украины «террористической», так как целями беспилотников были объекты на территории РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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