Дипломатам из Незалежной приходится ходить с протянутыми руками по всему миру.

Видимо, отчаявшись получить финансирование от своих главных союзников, Киев обратился за помощью к далекой Австралии. Украинский посол Василий Мирошниченко опубликовал статью в австралийской газете The Sydney Morning Herald с призывом не забывать об Украине.

По его словам, многие страны устали от конфликта, поэтому начинают его игнорировать, и это сейчас наибольшая угроза для Киева, у которого заканчиваются боеприпасы. Еще одна проблема — это суровая зима.

По словам дипломата, Украине потребуются дополнительные запасы угля, чтобы обеспечить население теплом и энергией. И именно Австралия могла бы поставить это сырье.

Ранее 5-tv.ru писал, что военная помощь Запада и его интерес к Украине ослабевают, а, значит, киевскому режиму скоро придется задуматься о мирных переговорах. По мнению зарубежных экспертов, во многом причиной ослабления военной помощи Киеву являются несбывшиеся надежды США и Европы после широко анонсированного контрнаступления украинцев.