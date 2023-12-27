Посол Украины попросил не забывать о стране на фоне всеобщей усталости от конфликта
Посол Мирошниченко призвал мир не забывать об Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломатам из Незалежной приходится ходить с протянутыми руками по всему миру.
Видимо, отчаявшись получить финансирование от своих главных союзников, Киев обратился за помощью к далекой Австралии. Украинский посол Василий Мирошниченко опубликовал статью в австралийской газете The Sydney Morning Herald с призывом не забывать об Украине.
По его словам, многие страны устали от конфликта, поэтому начинают его игнорировать, и это сейчас наибольшая угроза для Киева, у которого заканчиваются боеприпасы. Еще одна проблема — это суровая зима.
По словам дипломата, Украине потребуются дополнительные запасы угля, чтобы обеспечить население теплом и энергией. И именно Австралия могла бы поставить это сырье.
Ранее 5-tv.ru писал, что военная помощь Запада и его интерес к Украине ослабевают, а, значит, киевскому режиму скоро придется задуматься о мирных переговорах. По мнению зарубежных экспертов, во многом причиной ослабления военной помощи Киеву являются несбывшиеся надежды США и Европы после широко анонсированного контрнаступления украинцев.
- 27 дек
- «Перспективная техника»: в зоне СВО опробуют дистанционно управляемую БМП
- 27 дек
- Наемники массово бегут с Украины из-за отсутствия выплат
- 27 дек
- Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Купянском
- 27 дек
- В «Ростехе» рассказали, когда в зону СВО поставят гаубицу «Коалиция»
- 27 дек
- «Будет большое шоу»: в МИД заявили о планах США на Украину в 2024 году
- 27 дек
- «Обойти возражения венгра»: Евросоюз готовит план «Б» по помощи Украине
- 27 дек
- Чемезов: в России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»
- 27 дек
- Укрепление позиций: российские подразделения заняли важные высоты под Артемовском
- 27 дек
- Ми-28 громит ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 дек
- В Верховной Раде назвали главную ошибку Зеленского
Читайте также
93%
-0.26 101.12
-0.46
Нашли ошибку?