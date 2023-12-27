Без денег любить Незалежную они, судя по всему, не готовы.

Из-за того, что украинский бюджет трещит по швам, иностранные наемники начали бежать с поля боя. Об этом сообщило сербское издание «Политика».

По его данным, воюющие в рядах ВСУ иностранцы перед грядущими праздниками массово решили вернуться на родину. Причиной стало то, что им не выплатили зарплаты.

Как отмечают журналисты, продолжать сражаться за Украину наемники без вознаграждения не готовы, как и слушать оправдания киевского режима по поводу отсутствия финансовой поддержки со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД заявили о планах США на Украину в 2024 году.