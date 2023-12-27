Захарова: США продолжат поддерживать Украину любыми способами в 2024 году
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Вашингтон не поскупится на применение всех информационных рычагов для поддержания украинского проекта.
Вашингтон продолжит в 2024 году поддерживать Киев любыми способами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью KP.RU.
«Они (США. — Прим. ред.) будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву… Любые методы пойдут в ход», — сказала дипломат.
США будут вытаскивать деньги у налогоплательщиков, а если не получится, то стимулировать киевский режим к терактам. Вашингтон не поскупится на применение всех информационных рычагов. И это все ради того, чтобы не допустить провала украинского проекта.
«Безусловно, будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался», — подчеркнула Захарова.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украине указали на истощение военной помощи от Запада.
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