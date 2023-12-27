Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении живой силы и техники противника в 127-ми районах в зоне проведения спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мальгавко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации на фронте.
В оборонном ведомстве уточнили, что вражеское судно было сбито в районе населенного пункта Водяное в ДНР. Также за минувшие сутки силы ПВО РФ перехватили в зоне СВО семь реактивных снарядов HIMARS, противолокационную ракету HARM и управляемую авиабомбу JDAM, а также 17 украинских дронов.
Всего за минувшие сутки российская армия сумела нанести поражение ВСУ в 127-ми районах. Пострадала не только живая сила противника, но и его техника. Также ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты и склад топлива ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что командующий ВСУ заявил о трудностях на четырех направлениях.
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