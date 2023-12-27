Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 69 0

Два украинских боевика были ликвидированы, один ранен. Еще одного удалось взять в плен.

Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Вооруженным силам (ВС) РФ удалось взять под свой контроль важный опорный пункт ВС Украины на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в «Южной» группировке войск.

По его словам, штурмовики 20-й мотострелковой дивизии РФ пошли в наступление во время интенсивного обстрела со стороны противника. Это не помешало им подойти вплотную к опорнику, где их поджидали четыре боевика ВСУ.

Российским военным удалось ликвидировать двух и ранить одного. Еще одного украинца они взяли в плен.

После развернувшегося столкновения ВС РФ не остались без трофеев в виде техники. Они захватили крупный арсенал западных поставок, среди которых были 15 противотанковых ракетных комплексов — десять NLAW и пять Javelin.

Также российские бойцы обнаружили четыре ручных гранатомета АТ-4 производства Швеции, боеприпасы для стрелкового оружия, противогазы, средства связи и наблюдения.

Собеседник отметил, что такая удача — захват опорного пункта вместе с трофеями — случается нечасто, однако это позволяет говорить о том, что в районе теперь будет поспокойнее.

Согласно данным источника, все участвовавшие в операции штурмовики будут удостоены ордена Мужества.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали освободившие Марьинку бойцы.

Тема:
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