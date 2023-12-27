Минобороны РФ назвало средний возраст мобилизованного

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

Минобороны составило портрет мобилизованного россиянина

Минобороны РФ назвало средний возраст мобилизованного

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Ведомством был составлен социальный портрет россиянина, подпавшего под волну частичной мобилизации.

Средний возраст мобилизованного россиянина составил 35 лет. Данные об этом следуют из материалов Минобороны РФ «Армия в цифрах — 2023».

Минобороны представило социальный портрет гражданина, подпавшего под волну частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что всего в рамках мобилизации были призваны 302 503 защитника Отечества. 33 тысячи из них явились в военкоматы по собственному желанию до получения повестки.

Среднестатистический мобилизованный россиянин — это 35-летний мужчина, отслуживший в армии и получивший среднее или среднее профессиональное образование. 57% от общего числа женаты, а 56,3% воспитывают детей. У трети из них один ребенок, у четверти — двое, а трое наследников лишь у 0,3%.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. В сентябре 2022 года Путин подписал указ о начале частичной мобилизации граждан в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации.

Тема:
Спецоперация
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