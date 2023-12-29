Орудия не смолкают: как десантники пресекают отчаянные попытки ВСУ форсировать Днепр

А в перерывах между боями военнослужащие не забывают об обустройстве собственных позиций.

На херсонском направлении не смолкают орудия подразделений ВДВ. Наши десантники ежедневно пресекают отчаянные попытки боевиков форсировать Днепр и сконцентрировать на этом участке фронта свои силы.

Ну, а в перерывах между боями российские военнослужащие не забывают об обустройстве собственных позиций. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев с подробностями.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВСУ сами приближают полный крах в конфликте.