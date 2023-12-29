«Неудачи почти везде»: как ВСУ сами приближают полный крах в конфликте

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

AT: войска Украины терпят поражение по всей линии соприкосновения в зоне СВО

«Неудачи почти везде»: как ВСУ сами приближают полный крах в конфликте

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Как будет действовать Вашингтон, когда Киев проиграет?

Украинские войска терпят поражение по всей линии соприкосновения в зоне российской спецоперации. Об этом сообщает Asia Times.

«На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — отмечается в публикации.

Армия России зачищает боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных участках, их оттесняют на запад. Подчеркивается, что уже скоро может наступить полный крах войск киевского режима.

Причем все происходящее на поле боя видят Соединенные Штаты. Если же исход для них окажется неблагоприятным, что они заставят киевский режим пойти на переговоры с Москвой. В случае отказа Вашингтон может устроить военный переворот на Украине, считает автор статьи.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина устоять перед мощью России без спонсоров.

Тема:
Спецоперация
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