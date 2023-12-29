«Общество начало самоочищаться»: экс-супруг Бородиной о вечеринке Ивлеевой
Курбан Омаров: после голой вечеринки Ивлеевой на артистов стало жалко смотреть
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Скандальный вечер прокомментировал бывший муж Бородиной Курбан Омаров.
«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой поразила не только фанатов актрисы, но и многих российских знаменитостей. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров тоже прокомментировал громкое мероприятие, рассказало издание dni.ru.
Накануне в своем личном блоге он вскользь поднял тему, не называя конкретных звезд, посетивших вечер Ивлеевой. Экс-супруг Бородиной высказался сдержанно, но «емко», подметив, что последние события натолкнули его на определенные мысли.
«Читаю последние новости и понимаю, что наше общество начало самоочищаться. Интересно то, что не все „любимчики народа“ это понимают», — поделился Омаров.
Бизнесмен признался, что ему стало жаль смотреть на представителей нынешнего шоу-бизнеса.
Курбан Омаров.
За отношениями Ксении Бородиной и Курбана Омарова следила вся страна. Пара провела вместе больше шести лет, бывшие возлюбленные воспитывали дочку. Расстались они два года назад и продолжают активно строить личную жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ида Галич не пришла на вечеринку Ивлеевой.
- 29 дек
- Голый король: лишат ли Киркорова звания народного артиста РФ
- 29 дек
- Каждому по 45 миллионов? Оштрафуют ли Ивлееву на миллиард за «голую» вечеринку
- 29 дек
- «Дернули по рюмашке»: Ида Галич о том, почему не пришла на вечеринку Ивлеевой
- 29 дек
- «Петиция ни о чем»: адвокат Киркорова ответил на слухи о лишении артиста звания
- 21 дек
- На Ивлееву заявили в генпрокуратуру из-за «голой» вечеринки
- 21 дек
- Психиатр Шуров о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Классика личностных расстройств»
- 21 дек
- «Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии
- 21 дек
- «Изящно и со вкусом»: Лолита заступилась за Ивлееву после ее «голой» вечеринки
- 21 дек
- 11 лет разницы: кто новый возлюбленный Насти Ивлеевой
- 21 дек
- На сцене Asti, на трусах бриллианты: как прошла «голая» вечеринка Ивлеевой
Читайте также
93%
-1.41 100.55
-0.80
Нашли ошибку?