«Общество начало самоочищаться»: экс-супруг Бородиной о вечеринке Ивлеевой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 98 0

Курбан Омаров: после голой вечеринки Ивлеевой на артистов стало жалко смотреть

«Общество начало самоочищаться»: экс-супруг Бородиной о вечеринке Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Скандальный вечер прокомментировал бывший муж Бородиной Курбан Омаров.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой поразила не только фанатов актрисы, но и многих российских знаменитостей. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров тоже прокомментировал громкое мероприятие, рассказало издание dni.ru.

Накануне в своем личном блоге он вскользь поднял тему, не называя конкретных звезд, посетивших вечер Ивлеевой. Экс-супруг Бородиной высказался сдержанно, но «емко», подметив, что последние события натолкнули его на определенные мысли.

«Читаю последние новости и понимаю, что наше общество начало самоочищаться. Интересно то, что не все „любимчики народа“ это понимают», — поделился Омаров.

Бизнесмен признался, что ему стало жаль смотреть на представителей нынешнего шоу-бизнеса.

Курбан Омаров Курбан Омаров. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

За отношениями Ксении Бородиной и Курбана Омарова следила вся страна. Пара провела вместе больше шести лет, бывшие возлюбленные воспитывали дочку. Расстались они два года назад и продолжают активно строить личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ида Галич не пришла на вечеринку Ивлеевой.

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