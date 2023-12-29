ЦИК предоставил информацию по кандидатам на пост президента России

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Элла Памфилова рассказала, что кампания будет максимально прозрачной.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

ЦИК будет принимать документы от кандидатов на пост президента, которые представляют политические партии, до 1 января. На самовыдвиженцев это правило не распространяется.

Сведения о себе нужно было предоставить до 27 декабря. На пресс-конференции Элла Памфилова рассказала, что кампания будет максимально прозрачной — глава Центризбиркома назвала и конкретное число кандидатов, которые уже представили документы.

«Из всех 33 уведомлений дошли до этого момента 14 кандидатов: восемь от партии, шесть самовыдвиженцев представили документы в ЦИК. И вот они у нас, мы их рассматриваем на всех этих стадиях. Часть просмотрели, часть сегодня рассмотрим, этот процесс практически завершается. Вся информация о ходе кампании является открытой, доступной и на нашем сайте. В том числе можно посмотреть прямую трансляцию, ну и в соцсетях», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка 350 человек станут доверенными лицами лидера России Владимира Путина на выборах президента. 

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