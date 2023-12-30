Юлия Чичерина подарила российским бойцам концерт перед Новым годом
Юлия Чичерина спела перед военными ЦВО на краснолиманском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Артистка с 2014 года поддерживает боевой дух российской армии.
Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина выступила перед бойцами Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Концерт прошел на краснолиманском направлении. Кадрами мероприятия с активным участием певицы поделились в Минобороны РФ.
Специально для Чичериной бойцы ВС РФ соорудили импровизированную сцену, на которую певица поднялась в гражданском. Преданных слушателей певица порадовала уже полюбившимися и новыми хитами. Присутствовавшие на мероприятии солдаты снимали артистку на телефоны на память, а позже подошли сделать совместные снимки, чтобы увековечить впечатления от встречи. Гвоздем вечера стала песня «Мой рок-н-ролл», которая и сделала Чичерину известной на всю Россию.
«На носу — Новый год, и вот мы тут ездим по лесам, песни поем. Обещали снега по колено, говорят, был, но мы не застали. Ездим спокойно, песни поем. Радуемся, и нам все рады», — рассказала Чичерина.
В конце артистку, скрипача, аранжировщика, а также бэк-вокалисток осыпали аплодисментами.
Стоит отметить, что Юлия Чичерина одна из первых выступила с поддержкой российских солдат после начала украинского конфликта на Донбассе еще в 2014 году. С тех пор артистка не изменяет себе и регулярно приезжает к поклонникам в военной форме с концертами.
Ранее 5-tv.ru писал о предыдущем выступлении Юлии Чичериной перед бойцами ВС РФ в июле.
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