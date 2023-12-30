При этом отмечается изношенность украинских систем ПВО.

Войска России обстреляли находящийся на Украине склад, где хранились крылатые ракеты большой дальности Strom Shadow и SCALP, поставленные ВСУ из западных стран. Удары также были нанесены по аэродромам. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

«Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска… Удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине», — говорится в статье.

Целый ряд стратегических и тактических целей по всей Незалежной был уничтожен. Их поражение говорит о том, что Россия в несколько раз нарастила производство ракет по сравнению с периодом до начала СВО. Это позволило нашим военным в значительной степени увеличить интенсивность ударов по позициям на передовой и объектам в крупных городах, которые расположены в сотнях километрах от линии соприкосновения.

Кроме того, авторы публикации подчеркнули, что средства противовоздушной обороны Украины перегружены и изношены.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василий Небензя заявил о вине украинской ПВО в массовой смерти мирных украинцев. Так он ответил на слова постпреда Великобритании при ООН Барбара Вудворд, которая обвинила РФ в ударах по гражданским объектам на Украине. При этом Вурворд ввела всех в заблуждение, заявив, что жертв среди мирного населения «было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет «международное сообщество».