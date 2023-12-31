«Только начало»: в Германии рассказали о судьбе Украины после российских ударов

Welt: российские удары показали, что будет ждать Украину в следующем году
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В следующем году киевский режим столкнется с серьезными проблемами, считают на Западе.
Российские удары по военным объектам на территории Украины показали, что будет ждать страну в следующем году. Об этом заявил военный эксперт Карло Масала в эфире немецкого телеканала Welt.
«Это только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году», — заявил специалист.
Также военный эксперт опроверг заявление Украины о том, что у России якобы закончился запас ракет. Наоборот, РФ увеличила производство в несколько раз после начала СВО.
Он отметил, что следующий год станет решающим для Украины. Ведь она рискует остаться без военной и финансовой поддержки Запада. И в этом случае будет вынуждена рассчитывать только на свои силы.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru писал, какие цели ВС РФ уничтожили на Украине в ходе мощного удара 29 декабря.
- 30 дек
- Военный эксперт назвал удар по Белгороду «бандеровской местью» за неудачи ВСУ
- 30 дек
- Количество погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 18 человек
- 30 дек
- «Нет успехов»: политолог назвал атаку на Белгород результатом провала Киева на поле боя
- 30 дек
- «Неприемлемо»: в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Белгороду
- 30 дек
- Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
- 30 дек
- «Против мирных людей»: политолог назвал удар ВСУ по Белгороду военным терактом
- 30 дек
- «Будут ультимативные требования»: в офисе Зеленского отказались от любых переговоров с РФ
- 30 дек
- Российские войска ударили по складам ВСУ на аэродроме Староконстантинов
- 30 дек
- ВС РФ отразили две массированные атаки ВСУ на донецком направлении
- 30 дек
- Российские военные уничтожили украинский катер в Черном море
Читайте также
93%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?