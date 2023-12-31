«Только начало»: в Германии рассказали о судьбе Украины после российских ударов

В следующем году киевский режим столкнется с серьезными проблемами, считают на Западе.

Российские удары по военным объектам на территории Украины показали, что будет ждать страну в следующем году. Об этом заявил военный эксперт Карло Масала в эфире немецкого телеканала Welt.

«Это только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году», — заявил специалист.

Также военный эксперт опроверг заявление Украины о том, что у России якобы закончился запас ракет. Наоборот, РФ увеличила производство в несколько раз после начала СВО.

Он отметил, что следующий год станет решающим для Украины. Ведь она рискует остаться без военной и финансовой поддержки Запада. И в этом случае будет вынуждена рассчитывать только на свои силы.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, какие цели ВС РФ уничтожили на Украине в ходе мощного удара 29 декабря.