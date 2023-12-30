Украина не хочет идти на дипломатический контакт. Чего хочет киевский режим?

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой. Об этом он сообщил в эфире программы с Натальей Мосейчук.

Он заявил, что руководство Украины предъявит к России «ультиматум».

«Переговоров не будет. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», — заявил Подоляк.

Также он уверен в том, что Европейский союз продолжит помогать Украине.

Россия и Украина обсуждали на протяжении двух месяцев урегулирование конфликта. В апреле уже все шло к завершению конфликта, но конец был отложен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине взбесились из-за нового американского пакета помощи.