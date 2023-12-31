Зеленский заявил о получении военного плана на 2024 год

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Глава киевского режима назвал следующий год временем «многих глобальных решений».

Зеленский заявил о получении военного плана на 2024 год

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский получил план боевых действий ВСУ на 2024 год. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.

«Был доклад Главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024-й», — указал Зеленский, не раскрыв иных подробностей.

Украинский лидер также добавил, что следующий год станет временем «многих глобальных решений». Он выразил надежду, что Украине удастся на них повлиять, чтобы иметь «возможность достигать своих целей».

О том, что 2024-й во многом станет решающим, говорят многие военные эксперты и политологи. По мнению аналитика из Германии Карло Масалы, Украина рискует остаться без военной и финансовой поддержки Запада. И в этом случае она будет вынуждена рассчитывать только на свои силы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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