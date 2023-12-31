Вплоть до полной отмены: в десятках мегаполисов свернули новогодние мероприятия из-за обстрелов Белгорода

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Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

Мэры трех городов отменили новогодние мероприятия из-за обстрелов Белгорода

Вплоть до полной отмены: в десятках мегаполисов свернули новогодние мероприятия из-за обстрелов Белгорода

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Жертвами террористического удара по жилым объектам в регионе стали 22 человека. Губернатор Гладков пообещал привлечь к лечению и реабилитации пострадавших московских врачей.

Мэры Благовещенска, Магадана и Владивостока в воскресенье, 31 декабря, отменили новогодние мероприятия из-за террористической атаки ВСУ на Белгород. С соответствующими решениями в официальных Telegram-каналах вышли мэры городов Олег Имамеев, Юрий Гришан и Константин Шестаков.

По предварительной информации, после атаки ВСУ на жилые объекты в центре Белгорода, жертвами стали 22 человека, из них трое детей. Около 25 человек находится в тяжелом состоянии. Почти все из пострадавших в роковой день приехали в магазины, чтобы успеть подготовиться к Новому году: никто и представить не мог, что солнечный день обернется бедой для десятков семей.

Сразу после известия о массовом обстреле в ряде городов приняли решение ограничить торжественные гуляния в честь наступления 2024 года. Детские елки, дискотеки, концерты на центральных площадях отменены в Благовещенске, Магадане и Владивостоке. Ряд других городов, включая новые территории, отказались от проведения новогодних фейерверков. Не увидят салюта в ночь с 31 декабря на 1 января жители Брянска, Курска, Воронежа и Ростова.

Жители Татарстана смогут запустить пиротехнику в специально оборудованной для этого зоне. Нарушителям режима тишины в Пензенской, Вологодской, Саратовской, Тульской, Калининградской и других областях уже пообещали выписывать штрафы. Всего в список регионов, согласившихся частично или полностью отменить гуляния, вошли около тридцати территорий.

В официальном обращении мэр Владивостока Константин Шестаков выразил официальные соболезнования родственникам белгородцев, подчеркнув: страна разделяет боль и скорбь тех, на чью долю выпало пережить обстрел боевиков ВСУ.

«Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — гласит сообщение.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт назвал атаку ВСУ на Белгород преступлением против мирных людей.

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