«Настигнет возмездие»: Лавров о будущем преступников киевского режима

Лавров: каждого из преступников киевского режима ждет справедливое возмездие
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
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Российская сторона тщательно фиксирует зверства украинских неонацистов, не ограничиваясь только временем спецоперации.
Всех преступников киевского режима будет дать справедливое возмездие. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в беседе с РИА Новости.
Министр сообщил, что Следственный комитет РФ уже собрал достаточную базу оснований, чтобы суды в стране лишили свободы свыше 200 украинских нацистов. По его словам, никто из преступников безнаказанным не останется.
«Каждого из них настигнет справедливое возмездие», — приводит его слова агентство.
Лавров подчеркнул, что в России сейчас возбуждены уголовные дела в отношении порядка 900 человек. Среди них представители радикальных националистических объединений, сотрудники силовых структур, наемники, а также первые лица страны, в том числе из военных и политических кругов.
Глава внешнеполитического ведомства в заключение добавил, что ответственные службы внимательно следят за украинскими неонацистами и фиксируют все их зверства, которые были и до начала спецоперации. Мирные жители Донбасса страдают с 2014 года, заметил он и пообещал, что все виновные ответят перед законом.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова.
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