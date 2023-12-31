Российская сторона тщательно фиксирует зверства украинских неонацистов, не ограничиваясь только временем спецоперации.

Всех преступников киевского режима будет дать справедливое возмездие. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в беседе с РИА Новости.

Министр сообщил, что Следственный комитет РФ уже собрал достаточную базу оснований, чтобы суды в стране лишили свободы свыше 200 украинских нацистов. По его словам, никто из преступников безнаказанным не останется.

«Каждого из них настигнет справедливое возмездие», — приводит его слова агентство.

Лавров подчеркнул, что в России сейчас возбуждены уголовные дела в отношении порядка 900 человек. Среди них представители радикальных националистических объединений, сотрудники силовых структур, наемники, а также первые лица страны, в том числе из военных и политических кругов.

Глава внешнеполитического ведомства в заключение добавил, что ответственные службы внимательно следят за украинскими неонацистами и фиксируют все их зверства, которые были и до начала спецоперации. Мирные жители Донбасса страдают с 2014 года, заметил он и пообещал, что все виновные ответят перед законом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова.