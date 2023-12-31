«Настигнет возмездие»: Лавров о будущем преступников киевского режима

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Лавров: каждого из преступников киевского режима ждет справедливое возмездие

«Настигнет возмездие»: Лавров о будущем преступников киевского режима

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российская сторона тщательно фиксирует зверства украинских неонацистов, не ограничиваясь только временем спецоперации.

Всех преступников киевского режима будет дать справедливое возмездие. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в беседе с РИА Новости.

Министр сообщил, что Следственный комитет РФ уже собрал достаточную базу оснований, чтобы суды в стране лишили свободы свыше 200 украинских нацистов. По его словам, никто из преступников безнаказанным не останется.

«Каждого из них настигнет справедливое возмездие», — приводит его слова агентство.

Лавров подчеркнул, что в России сейчас возбуждены уголовные дела в отношении порядка 900 человек. Среди них представители радикальных националистических объединений, сотрудники силовых структур, наемники, а также первые лица страны, в том числе из военных и политических кругов.

Глава внешнеполитического ведомства в заключение добавил, что ответственные службы внимательно следят за украинскими неонацистами и фиксируют все их зверства, которые были и до начала спецоперации. Мирные жители Донбасса страдают с 2014 года, заметил он и пообещал, что все виновные ответят перед законом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова.

Тема:
Спецоперация
31 дек
Бойцы группировки «Восток» пресекли семь попыток ротации сил боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
31 дек
Вплоть до полной отмены: в десятках мегаполисов свернули новогодние мероприятия из-за обстрелов Белгорода
31 дек
Не время для отдыха: как российские бойцы готовятся встретить Новый год на передовой
31 дек
Военный эксперт назвал атаку ВСУ на Белгород преступлением против мирных людей
31 дек
Генерал-майор ФСБ назвал удар ВСУ по Белгороду новой формой проявления фашизма
31 дек
Зеленский заявил о получении военного плана на 2024 год
31 дек
Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ
31 дек
Житель Белгорода об ударе ВСУ: направляли ракеты целенаправленно на детей
31 дек
«Конкретно по гражданским объектам»: ВСУ ударили по Белгороду специально перед Новым годом
31 дек
«Только начало»: в Германии рассказали о судьбе Украины после российских ударов
+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
В Киевской области заявили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
11:10
Какое вы блюдо на новогоднем столе по знаку зодиака — шуточный гороскоп
10:58
Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
10:48
Число погибших в Белгороде в результате обстрела ВСУ увеличилось до 24 человек
10:41
«Настигнет возмездие»: Лавров о будущем преступников киевского режима
10:28
Бойцы группировки «Восток» пресекли семь попыток ротации сил боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

Сейчас читают

«Свели на нет»: в США высказались о судьбе Украины после обстрела Белгорода
Заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода: главные заявления
Павел Прилучный про ощущение новогоднего волшебства: «Делаю все возможное»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса