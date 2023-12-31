Кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ под Артемовском

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 67 0

Российские военные окружили окопы террористов и провели зачистку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы штурмовой роты Ивановского соединения взяли опорный пункт ВСУ северо-западнее Артемовска в ДНР (Донецкая Народная Республика). Также ВС РФ успешно расправились с украинскими боевиками. В распоряжении сайта 5-tv.ru оказались кадры работы российских военных.

На видео солдаты ВС РФ окружили окопы террористов и провели зачистку. Военнослужащие ВСУ попытались отразить атаку, но потерпели крах. Они не смогли выстоять под натиском ответного огня.

В итоге российские военные взяли под контроль опорный пункт, ликвидировали основную часть противников, а остатки заставили бежать за пределы укреплений.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.

Тема:
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