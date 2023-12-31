«Ее прооперировали»: мужчина рассказал о смерти своей сестры из-за обстрелов в Белгороде

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 838 0

Маленькой девочке ампутировали ногу из-за обстрелов Белгорода

Фото, видео: Павел Колядин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Медики продолжают борьбу за жизнь осиротевших малышек погибшей женщины.

Террористы ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате атаки погибли 35-летняя женщина. Также пострадали две ее дочери. Ее брат Дмитрий Величко рассказал сайту 5-tv.ru о том, что врачи боролись за жизнь ее детей.

«Она погибла. Дети ее, младшая дочка, восемь месяцев, она в реанимации, старшая дочка — ее прооперировали. Незначительное ранение ноги», — сказал мужчина.

Брат погибшей сообщил, что ее младшая дочь находится в тяжелом состоянии. Девочку доставили в Москву и ампутировали ногу до колена.

Мужчина рассказал, что его сестра погибла, когда поехала в универмаг за подарками. Вместе с детьми женщина посетила площадь с главной елкой города. Тогда и начался обстрел, который унес жизнь матери девочек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гладков озвучил решения, принятые на заседании оперштаба после атаки ВСУ.

Тема:
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