«Ее прооперировали»: мужчина рассказал о смерти своей сестры из-за обстрелов в Белгороде
Маленькой девочке ампутировали ногу из-за обстрелов Белгорода
Фото, видео: Павел Колядин / ТАСС; 5-tv.ru
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Медики продолжают борьбу за жизнь осиротевших малышек погибшей женщины.
Террористы ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате атаки погибли 35-летняя женщина. Также пострадали две ее дочери. Ее брат Дмитрий Величко рассказал сайту 5-tv.ru о том, что врачи боролись за жизнь ее детей.
«Она погибла. Дети ее, младшая дочка, восемь месяцев, она в реанимации, старшая дочка — ее прооперировали. Незначительное ранение ноги», — сказал мужчина.
Брат погибшей сообщил, что ее младшая дочь находится в тяжелом состоянии. Девочку доставили в Москву и ампутировали ногу до колена.
Мужчина рассказал, что его сестра погибла, когда поехала в универмаг за подарками. Вместе с детьми женщина посетила площадь с главной елкой города. Тогда и начался обстрел, который унес жизнь матери девочек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гладков озвучил решения, принятые на заседании оперштаба после атаки ВСУ.
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