«В мире меняется все» — Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой

|
Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

Бузова ответила поговоркой на слухи о воссоединении с Давой

«В мире меняется все» — Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость подчеркнула, что ей удалось пообщаться с бывшим возлюбленным на съемках нового шоу.

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на слухи о сближении со своим экс-возлюбленным блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава. Свой комментарий она дала в интервью журналу «Теленеделя».

Бузова отметила, что Дава, действительно, участвует в новом телевизионном проекте, который ведут она и Михаил Галустян. По словам певица, ей удалось пообщаться с бывшим возлюбленным, но в одну реку дважды не входят.

«В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», — подчеркнула Бузова.

На прошлой неделе Ольга Бузова заявила на презентации нового номера MaryWay, что не против возвращения к бывшим возлюбленным. Для этого не может существовать преград. Певица также добавила, что мечтает о любви и семье. Однако сейчас судьба распорядилась таким образом, что телеведущая дарит себя своим поклонникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судьба уготовила Ольге Бузовой. В частности, ее ждут радикальные изменения, которые начнутся уже в 2024 году.

Тема:
Ольга Бузова
30 дек
«Жизнь решила нас проверить»: сестра Бузовой встретит Новый год в больнице
29 дек
«На ровном месте!» — Ольга Бузова получила серьезную травму
26 дек
«Звоните!» — Ольга Бузова не против возвращения к бывшим
25 дек
Ольга Бузова рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол
23 дек
Ольга Бузова о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «Не укладывается в голове»
22 дек
«Несправедливость и слезы»: что судьба уготовила Ольге Бузовой
21 дек
«Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии
21 дек
«Быть красивой — непросто»: Бузова пожаловалась на тяжесть работы артиста
19 дек
Бузова стала иконой стиля по версии Fashion TV и устроила «стриптиз» на сцене
19 дек
Жаловался на неразделенную любовь: умер стилист Ольги Бузовой Роман Смирнов
-12° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Спешить некуда! ТОП самых ленивых знаков зодиака

Последние новости

13:18
«На счету каждая минута»: что происходит в Японии на фоне мощных землетрясений
13:04
«Созидательное сотрудничество»: Россия приняла председательство в БРИКС
12:51
МЧС Сахалина: эвакуация населения из-за цунами не проводится
12:40
Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке
12:30
«В мире меняется все» — Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой
12:15
«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу

Сейчас читают

Ничего святого: ВСУ нанесли двойной удар по Донецку в новогоднюю ночь
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
Что лучше не есть на поздний завтрак 1 января
«Потрясающие совершенно виды»: место силы Анны Песковой находится в Подмосковье

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса