«В мире меняется все» — Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой
Бузова ответила поговоркой на слухи о воссоединении с Давой
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Знаменитость подчеркнула, что ей удалось пообщаться с бывшим возлюбленным на съемках нового шоу.
Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на слухи о сближении со своим экс-возлюбленным блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава. Свой комментарий она дала в интервью журналу «Теленеделя».
Бузова отметила, что Дава, действительно, участвует в новом телевизионном проекте, который ведут она и Михаил Галустян. По словам певица, ей удалось пообщаться с бывшим возлюбленным, но в одну реку дважды не входят.
«В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», — подчеркнула Бузова.
На прошлой неделе Ольга Бузова заявила на презентации нового номера MaryWay, что не против возвращения к бывшим возлюбленным. Для этого не может существовать преград. Певица также добавила, что мечтает о любви и семье. Однако сейчас судьба распорядилась таким образом, что телеведущая дарит себя своим поклонникам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судьба уготовила Ольге Бузовой. В частности, ее ждут радикальные изменения, которые начнутся уже в 2024 году.
- 30 дек
- «Жизнь решила нас проверить»: сестра Бузовой встретит Новый год в больнице
- 29 дек
- «На ровном месте!» — Ольга Бузова получила серьезную травму
- 26 дек
- «Звоните!» — Ольга Бузова не против возвращения к бывшим
- 25 дек
- Ольга Бузова рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол
- 23 дек
- Ольга Бузова о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «Не укладывается в голове»
- 22 дек
- «Несправедливость и слезы»: что судьба уготовила Ольге Бузовой
- 21 дек
- «Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии
- 21 дек
- «Быть красивой — непросто»: Бузова пожаловалась на тяжесть работы артиста
- 19 дек
- Бузова стала иконой стиля по версии Fashion TV и устроила «стриптиз» на сцене
- 19 дек
- Жаловался на неразделенную любовь: умер стилист Ольги Бузовой Роман Смирнов
Читайте также
72%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?