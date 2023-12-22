«Несправедливость и слезы»: что судьба уготовила Ольге Бузовой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 30 0

Парапсихолог Антипова: в 2025 году Ольга Бузова может стать матерью

«Несправедливость и слезы»: что судьба уготовила Ольге Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Сейчас в личной жизни артистки затишье. По крайне мере, она так говорит сама. Однако в ближайшем будущем жизнь теледивы может круто измениться.

Парапсихолог Николетта Антипова составила личный прогноз для поющей телеведущей Ольги Бузовой. Специалист посоветовала звезде российского шоу-бизнеса приготовиться к радикальным изменениям в ее жизни и карьере, которые начнутся уже в 2024 году.

Как рассказала эксперт сайту utro.ru, в наступающем году приоритеты телеведущей резко сместятся в пользу личной жизни и семьи, а в 2025 году она и вовсе станет матерью. Про будущего отца пока ничего конкретного сказать нельзя, однако Николетта считает, что им станет один из давних знакомых Бузовой, которого публика уже давно знает.

Из-за изменений в личной жизни Ольге придется сделать паузу в карьере, а также приготовиться к трудностям в общении с близкими, считает парапсихолог.

«Также в ближайшем времени ее ждет большой конфликт с мужчиной. Вижу несправедливость и слезы Ольги», — прокомментировала свой прогноз Антипова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова пожаловалась на тяжесть работы артиста.

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