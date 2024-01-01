В первый день нового года Путин приехал поздравить военных в госпиталь Вишневского

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Алина Крылова
Алина Крылова 52 0

Владимир Путин 1 января приехал в военный госпиталь имени Вишневского

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации Президента РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России лично пообщался с бойцами, проинспектировал работу врачей и проверил работу оборудования.

Президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского в первый день нового года. Политический лидер от первого лица пообщался с солдатами, участниками специальной военной операции.

Немалую часть своего внимания Путин уделил личной беседе с солдатами и поздравлению с наступившим праздником. В персональном обращении к бойцам Верховный главнокомандующий отметил, что находится в курсе нюансов, касающихся обеспечения необходимого минимума для лечения солдат, благодаря прямой линии, состоявшейся в декабре. Кроме прочего, президент лично пообещал решить вопросы с процедурой реабилитации, чтобы военным не приходилось уезжать долечиваться и восстанавливаться в регионах.

«Вы знаете, я приехал поздравить вас с Новым годом, и еще хотел посмотреть, как обстоят дела в больницах. Если у вас была возможность, может быть, вы видели прямую линию мою хотя бы частично. Там четыре часа смотреть, с ума сойти можно. Некоторые вещи касались вооруженных сил напрямую и вас. Люди задавались вопросом, почему после ранения солдатам приходится ехать в частную клинику, чтобы получать там справки соответствующие медицинские и чуть ли не проходить там военную врачебную комиссию. В Минобороны говорят, что такого нет, но во всяком случае, это нужно детально проверить», — прояснил положение вещей он.

Кроме прочего, Путин обсудил с военнослужащими вопрос оснащения медицинских учреждений медикаментами, а заодно лично осмотрел недавно приобретенное оборудование. Президент подчеркнул, что самое важное в этом случае, когда «оборудование используется максимально эффективно и приносит пользу».

Отдельно президент РФ уделил внимание бюрократии и вопросам получения справок, подтверждающих возможность дальнейшей службы после перенесенного ранения. По словам солдат, на сегодняшний день проблем с оформлением соответствующей документации никто из них не испытывает, система работает четко.

Со своей стороны Путин пообещал обратить особое внимание и на вопрос обеспечения военнослужащих жилплощадью. По словам президента, сформированная и отлаженная система выдачи квартир должна работать как часы.

«У кого-то жилищные вопросы уже решились, у других еще решаются. Во всяком случае, система решения жилищных вопросов создана и она работает. Это ведь самое главное, верно?» — задался вопросом Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин пообещал наращивать удары по военным объектам Киева

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