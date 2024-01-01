Дружеская встреча: Путин собрал военных РФ для обсуждения их работы в зоне СВО

Президент предварительно попросил Минобороны для организации этой беседы.

Президент России Владимир Путин проводит встречу в Ново-Огареве с российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине. Он назвал это общение дружеским.

«Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил вас сегодня собрать министерство обороны, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения», — заявил Путин.

На встрече собрались мотострелки, танкисты, десантники, спецназовцы, морпехи, летчики и моряки из разных видов войск РФ. Путин попросил рассказать участников СВО, как проходит их боевая работа.

«У нас встреча такая… если не семейная, то бытовая, дружеская», — добавил президент.

Сегодня, 1 января, Владимир Путин ранее приехал поздравить военных в госпиталь имени Вишневского. В ходе встречи он лично пообещал решить вопросы с процедурой реабилитации, чтобы бойцам не приходилось долечиваться и восстанавливаться в регионах.

Вместе с тем президент прокомментировал обстрел Донецка, совершенный ВСУ в первые минуты нового года, а также пообещал, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Украины.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал военных России не считать Украину врагом.