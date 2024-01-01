В первый день года Владимир Путин сделал памятные подарки участникам СВО

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 52 0

Путин подарил участникам СВО памятные президентские значки и табельное оружие

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России поздравил военнослужащих с Новым годом и преподнес памятные подарки.

На встрече с участниками СВО в Ново-Огареве Владимир Путин преподнес военным памятные подарки. Не обошлось и без символического бокала шампанского.

Президент России решил преподнести военным, каждый из которых отмечен государственными наградами за боевые заслуги, именное табельное оружие, а также памятные президентские значки, сделанные мастерами в Ярославле.

«Думаю, что вам понравится. Я сам придумал - такого больше нет», — сказал президент.

На встречу с президентом России приехали представители разных видов вооруженных сил с различных направлений зоны спецоперации. Встреча российского лидера с военнослужащими прошла в теплой праздничной атмосфере.

«Принесите шампанское, а то Новым годом не пахнет», — пошутил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обсуждали глава государства и военнослужащие в рамках встречи в Ново-Огареве

Тема:
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