Инцидент с украинской ракетой в Польше — не первый за время проведения спецоперации.

Очередная ракета, запущенная с территории Украины, пролетела над Польшей 29 декабря, чем взволновала жителей и власти. После инцидента политические обозреватели местного издания Myśl Polska выпустили материал, в котором предложили правительству обратиться к ясновидящим, чтобы выяснить, кто и откуда запустил ракету. Совет прозвучал как насмешка над взволнованным руководством страны, которое теперь судорожно ищет виновных в происшествии.

«Интересно, не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше», — сказано в статье.

В день ЧП стало известно, что некий объект был обнаружен в воздушном пространстве Польши, двигался он со стороны Украины. Несмотря на сопровождение государственной противовоздушной обороны (ПВО), власти так и не установили природу явления, а сам объект вскоре пропал с радаров. Позже президент страны Анджей Дуда собрал экстренное совещание с военачальниками, также были мобилизованы все силы польской армии.

Через сутки поисков следов выпущенного снаряда так и не нашли. Источники сообщали прессе, что неопознанным объектом могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подчеркивалось, что ситуация не уникальна и не исключительна — за время российской спецоперации аналогичные уже происходили.

Так, год назад в Польше уже погибли два человека после падения ракеты на зерносушилку. Президент Украины, еще не разобравшись в деталях происшествия, указал на враждебные действия РФ, но поспешил. Через день стало ясно, что это было вооружение ВСУ. Тем не менее и в этот раз мимо Москвы не прошли. Как ранее сообщал 5-tv.ru, МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша из-за инцидента с нарушением воздушных границ. Дипломат дал решительный ответ на подозрения польского правительства.